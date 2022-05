Contraloría de Santander pone la lupa sobre contrato del parque Parapente

La Contraloría de Santander le da la razón a los parapentistas al denunciar que este contrato por 20 años a nombre de Julián Serrano, representante legal de Invernota S.A.S. para el parque Internacional de Parapente, podría tener irregularidades.

En un documento del ente de control, enviado a Fabián Díaz, representante a la Cámara por Santander, se revela que este caso se va tomar como denuncia.

Por su parte, Ignacio Pérez, uno de los voceros de los parapentistas, explicó que este privado no tendría las condiciones legales para continuar con el contrato, ya que se ha denunciado que está supuestamente “viciado”.

“Al verificar la información y analizar el contrato, advierte que no es una irregularidad y se transforma en una denuncia, es decir, que nos da una credibilidad a nuestra queja y posición, porque desde el momento estamos diciendo que ese contrato es viciado. Lo que debe continuar en el examen en la Contraloría es que no es un arrendamiento, porque no tiene canon de arrendamiento, y no es una concesión porque no tuvo licitación, es un híbrido que se inventa el banco Inmobiliario”, dijo Pérez.

Blanca Clavijo, subcontralora delegada para el control fiscal, será la encargada de ahora en adelante de ponerle la lupa a esta contratación que ha dado dolores de cabeza a los parapentistas.