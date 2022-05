“No es cierto”: Isabel Zuleta niega haber dicho que el alcalde de Medellín esté haciendo campaña en el Pacto Histórico

En diálogo con La W, la congresista electa por el Pacto Histórico Isabel Zuleta habló sobre la polémica que sostuvo con el candidato presidencial Sergio Fajardo luego de haber dicho que ya lo habían ‘quemado’ en su carrera política, pero también aclaró el rumor acerca de si fue cierto que ella dijo que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, estaba haciendo política para el Pacto Histórico.

Al parecer, en un space de Twitteren el que estuvo la nueva legisladora, ella habría manifestado que Quintero estaba participando en política a favor del Pacto Histórico, a lo que ella contestó: “eso no es cierto, lo que me preguntaron fue por qué yo no salía a denunciar a Daniel Quintero, sabiendo que el hacía parte de esta campaña”.

“Lo que yo dije es que seguiremos denunciando todo lo que ocurra en materia de derechos humanos y no solo lo seguimos denunciando, sino que la organización Ríos Vivos y nuestra organización tiene una mesa de negociación en la que vamos a avanzar sin dejar de hacer las denuncias”, complementó.

Además, señaló que lo que ha pasado es que funcionarios de la Alcaldía de Medellín están renunciando para sumarse al Pacto Histórico, algo que ha sido de conocimiento público.

la senadora electa Isabel Zuleta también se refirió a sus polémicas declaraciones sobre el candidato presidencial Sergio Fajardo durante una reunión política.

Aclaró que ella ha trabajado en el activismo político y que no está acostumbrada “al argot político”, donde frecuentemente se usa la expresión de “quemado” para referirse a quien no tiene suficientes votos.