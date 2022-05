Preparan decreto para darle ‘pensión’ por debajo de un salario mínimo a quienes no logren la pensión / Sawitree Pamee / EyeEm

El Gobierno prepara dos decretos que beneficiarán a las personas que no pueden pensionarse, para que no queden desprotegidas.

El primero, permitirá a las personas que no se han pensionado y han realizado aportes al Sistema de Pensiones, pero que no les alcance el monto para pensionarse que trasladen el dinero al programa de Beneficios Económicos Periódicos, sobre los cuales, el Gobierno otorgará un 20 % adicional para que puedan gozar de una renta vitalicia, sí y solo sí manifiesta su intención en un plazo no mayor a seis meses.

Ellos recibirán una especie de pensión de hasta 850.000 pesos mensuales (el 85% de un salario mínimo).

Recordemos que actualmente las personas que no logran el derecho a pensión pueden pedir una devolución de saldo, pero esto se les puede agotar al cabo de unos pocos años, por lo que con esta propuesta tendrán asegurada una suma fija y permanente por el resto de su vida.

El otro proyecto contempla que las personas que hayan ahorrado en el mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, puedan convertir ese dinero en semanas y así completar los requisitos y obtener una pensión de por lo menos un salario mínimo dentro del Sistema de Pensiones.

Eso sí los borradores de decreto advierte que la decisión que tomen las personas mayores es totalmente voluntaria.

Recordemos que en el país uno de cuatro colombianos no logra pensionarse.