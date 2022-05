Alcalde de Sotaquirá, Boyacá, responde a denuncias sobre la destrucción de un páramo para construir vía

Tras la reciente denuncia que conoció Sigue La W por las obras que perjudicarían a un páramo ubicado en el municipio de Sotaquirá, Boyacá, con las que se buscan construir vías en la zona de Iguaque Merchán, el alcalde de este municipio respondió.

A pesar de que no quiso salir al aire en Sigue La W, habló con Jorge Herrera, corresponsal de W Radio en Boyacá, a quien le aseguró que en esa zona no se dan frailejones.

“Por eso da tristeza cuando dicen ‘cantidad de frailejones’ si ahí no se dan frailejones, ahí está el sendero de 300 años. A los lados están los que no se tocaron. ¿Qué tiene que ver los que no se tocaron con los que dicen ustedes? Yo sé que de pronto se han destruido unos poquitos frailejones”, dijo Suta.

En contexto: Denuncian destrucción de un páramo para construir carreteras en Boyacá

Sobre los permisos que tiene la administración para esta obra, el alcalde indicó que “lo más lógico es que, cuando una vía está abierta, hay que darle mantenimiento. Para eso no creo que haya la necesidad de pedir permiso”.

Además, expresó que la comunidad reunió 300 firmas para que se diera el inicio a las obras. “Ellos se reunieron como comunidad, 300 firmas que tenemos ahí reposan en planeación, para solicitarnos que ellos también tienen derecho al mantenimiento de la vía. Es una vía que tiene más o menos 300 años”.

El alcalde también se refirió a las personas que están denunciando estas obras, “pero entonces ellos querían dádivas, son cuatro personajes que le duelen a uno que sea así, pero estamos acostumbrados a eso”.

Para finalizar, Henry Santiago Suta se mostró nostálgico y resaltó la importancia de ayudar a las comunidades. “La comunidad también es importante. Si a mí me llevan preso por hacer el bien, bienvenido sea, pero me voy con la frente en alto. Estoy sirviéndole a la gente. No me lleven preso por ladrón, sino por hacer alcanzar los recursos, por servirle a la comunidad que lo necesita. Les ofrezco disculpas, pero no aguanto”.

Escuche la entrevista completa a continuación: