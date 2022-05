“Estoy muy emocionado por ir y conocer a todos los fanáticos de Bogotá”: Anthony Daniels, C-3PO en Star Wars

Anthony Daniels, el legendario actor que le da vida a ‘C-3PO’, personaje de Star Wars estará en Bogotá en el marco del Comic Con 2022. El actor de 75 años es destacado por ser el único que ha participado en las 11 películas de la saga de Star Wars, creada por el cineasta George Lucas.

El actor inglés, Anthony Daniels, conversó en Contrarreloj sobre su carrera y su experiencia como el androide C-3PO en la saga de la Guerra de las Galaxias, además de su próxima visita a Colombia en el mes de Junio.

“Trabajé en radio y televisión. La gente me dijo que el personaje era un robot, y yo dije que no, que no lo quería. George Lucas me mostró al personaje en el desierto y eso fue lo que me cambio la percepción”, dijo el actor a Contrarreloj.

A la pregunta de si alguna vez le llegó a preocupar que C-3PO fuera más famoso que él dice que “es un riesgo para cualquier actor, sabía que el personaje estaría detrás de esta máscara, y eso esta bien, eso es. Como actor uno toma el rol y se convierte en ese rol, al final no fue una sorpresa (...) duré 6 meses haciendo el traje brillante de la saga de Star Wars, es un poco complicado ponérselo, todo el equipo me ayudaba”, explicó.

Además, reveló cómo casi no llega hacer la voz del famoso robot porque “George Lucas no quería usar mi voz. Tenía un micrófono, pero no sonaba bien. Él Probó muchos actores para hacer la voz, pero ninguno funcionó”.

Sobre su visita al Comic Con 2022 en Bogotá, anunció que “Es la primera vez que voy a Colombia, será de locos porque nunca había tenido la oportunidad de ir a Colombia (...) habrá muchas presentaciones y espero que se vayan vestidos como el personaje, estaré contando historias, respondiendo preguntas y firmando libros”, añadió.

Sobre Anthony Daniels

Anthony se ganó un premio de la BBC. Estuvo algunos años en el Teatro Nacional de Gran Bretaña en “The Young Vic”. Actuó en Rosencrantz & Guildenstern Are Dead de Stoppard, en donde recibió la llamada para conocer a George Lucas para un papel en una película de ciencia ficción.

Es el único actor en formar parte de las 11 películas de una de las sagas cinematográficas más importantes de la historia del cine.