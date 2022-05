Gilinski no aceptaría las acciones de la tercera oferta por Nutresa si no logra el mínimo de lo que pretendía (9,6%)

Gilinski no aceptaría las acciones de la tercera oferta por Nutresa. Foto/Colprensa.

Hoy culmina el plazo para que los accionistas de Nutresa, que quieran, vendan su parte a Gilinski. Se conoció que el banquero caleño no modificará los topes mínimos en la tercera oferta pública de adquisición (OPA).

Es decir que Gilinski no aceptará las acciones tras la oferta, si no llega a los mínimos establecidos en el cuadernillo de oferta, y está lejos de eso pues pretendía entre un 9,6 % y un 12 % adicional de la compañía de alimentos, ofreciendo pagar US$12,58 por cada acción, precio superior al de las OPA previas, pero el balance, hasta ahora, ha obtenido el 4,57 % del máximo de acciones que esperaba lograr.

Con eso Gilinski esperará el anuncio de un nuevo socio estratégico para Nutresa, antes de hacer otro movimiento en el mercado como, por ejemplo, hacer otras OPA por Bancolombia y Argos.

Tampoco presentarían nuevas ofertas hasta que se conozca el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2022-2026.

Y sobre la otra oferta que ya terminó por Sura, sobre las 11:30 de la mañana la acción ordinaria de esta compañía está cayendo 6.2 % a 37.520 pesos mientras que la preferencial está subiendo 6,19% $22.290 pesos.