Federico Gutiérrez sobre la relación con Venezuela: “voy a abrir el paso de la frontera para comercio”

En diálogo con Sigue La W, el candidato presidencial Federico Gutiérrez estuvo contando su plan de gobierno y se refirió a qué pasará con las relaciones bilaterales con Venezuela si llega a ser presidente.

Fico aseguró que busca abrir la frontera con el país vecino de manera comercial, pues en estos momentos ese negocio, según sus palabras, está en mano de los ilegales; sin embargo, aclaró que con esta acción no busca reconocer al régimen, solo ayudar a las familias que viven en esta zona limítrofe.

“Yo me he parado en el puente Simón Bolívar donde antes era una frontera donde había mucho dinamismo de la economía, por ahí solo transcurre sueños rotos, familias destruidas y una ilegalidad rampante. Yo que he dicho, voy a abrir el paso de la frontera para comercio porque Cúcuta vive de eso y ahorita ese negocio lo tienen los ilegales”, comentó.

“Eso no significa dar un reconocimiento a esa dictadura, lo mejor que nos puede pasar es que regrese la democracia, el tema es que ellos acabaron con todo el aparato productivo y por eso tantas familias venezolanas tiene que pasar la frontera por productos lidiando con los ilegales”, apuntó el candidato Federico Gutiérrez.