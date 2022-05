“Es inaceptable”: Alcalde de Barranquilla sobre las fallas del servicio de energía

En medio de la polémica por los continuos cortes de energía en la ciudad y en municipios aledaños, que en días recientes dejaron a muchos usuarios por más de 20 horas sin el servicio, el alcalde Distrital, Jaime Pumarejo, se refirió sobre la problemática y lamentó la situación.

“Lo que ha sucedió en los últimos tres días en Barranquilla es lamentable e inaceptable. Nos han sometido a tres días de varias hora sin fluido eléctrico en una buena parte de la ciudad”, afirmó el mandatario.

Los hechos que han generado descontento en la población, sumado a las denuncias por las altas tarifas, que han sido cuestionadas en las últimas horas por entes de control y el concejo Distrital, quienes exigen a la empresa de energía Air-e una pronta solución a los cortes del suministro.

Por su parte, el alcalde Distrital señaló que el Caribe colombiano está sometiéndose a un esfuerzo en el pago del servicio, siendo el más costoso del país y que lo mínimo es que el servicio sea eficiente, con mantenimientos programados.

"Nosotros pagamos hoy la tarifa más costosa de energía eléctrica del país. ¿Y por qué la estamos pagando? Porque durante más de dos décadas el Estado no proveyó que los proveedores de distribución y comercialización no estaban haciendo las inversiones que tenían que hacer de acuerdo con sus recaudos y de acuerdo a los envíos que se les hacían, por ejemplo, para la normalización de barrios. Cómo no hicieron esas tareas y no se les vigiló que las estuvieran haciendo, hoy nosotros estamos pagando el servicio de hoy y el servicio que ya pagamos hace muchos años", afirmó Pumarejo.

Adicionalmente, se exigió que este tipo de episodios no se repitan y que de hacerse mantenimientos, sean eficientes.