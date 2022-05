Cómo se regulan las plataformas de reventa de boletas en Colombia

Según el principio de territorialidad, cada Estado puede expedir normas dentro de los límites del territorio. Adriana explicó que “este tipo de páginas son proveedores de bienes y servicios, que usan medios electrónicos y están ubicados en territorio de otro Estado. Esto significa que las empresas se someten a la ley del estado en las que están ubicadas”.

Aunque la SIC ha aclarado que no tiene competencia para investigar estás empresas que no están basadas en territorio colombiano, “sí podrían hacer campañas, dar instrucciones y convocar al sector, ya que este problema no solamente afecta a los consumidores sino al mercado en general”, aseguró Otero.

Por lo tanto, recomendó a los consumidores acercarse a la Superintendencia y solicitar un acompañamiento dentro del proceso. Aclaró que este procedimiento ya lo ha hecho la Superintendencia en otros casos similares.

Asimismo, recalcó que los consumidores tienen el deber de informarse, de conocer los términos y condiciones de las páginas web a las que ingresan.