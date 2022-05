Mujeres denuncian que su expareja les tomó fotos íntimas y ahora las comparte en redes sociales sin autorización

En W Fin de Semana Daniela Ospino denunció que Germán Olaya le tomó fotografías y sin su consentimiento y las compartió en redes sociales. La mujer aseguró que ya denunció ante la Fiscalía al hombre.

“Fui y sigo siendo víctima de Germán Olaya. Esta persona está publicando fotografías explícitas que vulneran mi derecho a la privacidad. Ya tiene dos denuncias en su contra por violencia intrafamiliar. Hablé con él para que bajara esas fotos y hasta el día de hoy ha hecho caso omiso (…). Tengo pruebas de que divulga las en chats con amigos y redes sociales”, dijo.

“Fui al día siguiente de enterarme a la Fiscalía, lo denuncié por violencia intrafamiliar, la divulgación de estas fotos. Así que esta persona ya está denunciada”, agregó.

Asimismo, ‘Andrea’, mujer a la que se le cambió su nombre, también afirmó ser víctima del mismo hombre por la publicación de fotografías suyas en redes.

“Básicamente es la misma historia que Daniela. Tuve una relación sentimental con Germán hace más de 4 años. Después me contactó Daniela y me dijo que desde hace un mes él estaba publicando fotos mías desnuda o semidesnuda, imágenes que fueron tomadas sin mi consentimiento”, contó.

“Otras (fotos) en las que compartía con él en la intimidad y que fueron divulgadas, puestas en Instagram públicamente. Lo contacté y le pedí que bajara las imágenes porque no tenía autorización. Él no dio ninguna respuesta, ignoró los mensajes que fueron enviados por Instagram, Telegram y mail”, añadió.

Por su parte, W Fin de Semana contactó a Germán Olaya, la persona a la que las mujeres hicieron referencia, quien también dio su versión sobre lo sucedido y aseguró que tiene las autorizaciones y los chats que lo comprueban.

“Tuve unas relaciones que se acabaron. Ella, la persona a la que le cambiaron el nombre, me pidió que yo quitara la denuncia porque le afectaba el trabajo, le dije ‘nunca me he aprovechado de usted’. Hasta ahora pensé que tenía una buena relación con ella”, mencionó.

“Tengo autorizaciones de personas que incluso me dicen que ponga los videos (…) Tengo la autorización de todas las fotografías. Afortunadamente no borro chats desde 1995″, confirmó.

De igual forma, señaló: “jamás le he mandado fotos a nadie de nada. Valoro mucho la confianza que alguien me ha dado. No sé si me timaron, ¿para qué me dicen que sí puedo si luego no va a ser así?”.

Finalmente, resaltó que él nunca ha invadido la privacidad de ninguna persona, pero indicó que las denunciantes miraban su celular.

“Nunca en la vida me le he medito en el celular a una persona. Esas personas que hablaron se metieron a mi celular mientras dormía”, destacó.