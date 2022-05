Gustavo Rincón, el relacionista público detrás de figuras como J Balvin y Karol G

Gustavo Rincón, relacionista público colombiano de artistas de renombre en el mundo, dialogó con Contrarreloj de W Radio y contó algunas de las claves que lo llevaron a trabajar al lado de cantantes como J Balvin y Karol G.

“Trabajé con Natalia París, pero el primer cantante fue precisamente J Balvin, con él llevo aproximadamente 16 años, somos familia”, dijo.

“En Colombia tengo mis chicas ‘superpoderosas’, ‘Maleja’, Sandra Arboleda, Paula, Daniel, Fabián. En México también tengo un grupo fabuloso. No crean que solo estoy yo. Detrás mío hay un grupo de personas que aman este arte, esta pasión”, agregó.

Asimismo, explicó cómo es su trabajo desde que se levanta y cómo hace para organizar a todos los artistas.

“Nosotros nos conectamos con el artista porque hay que sentir lo que ellos hacen para poderlo transmitir (…). Yo duermo poco. Hace unas horas hablaba con mi mamá y le decía: ‘se acabó la pandemia y vuelvo a vivir en un avión”, contó.

“Ahora estoy en Bogotá, pero estaba en Cannes, en México, en Cancún. Me levanto y lo primero que hago es hablar con mi hermano que es el director de mi oficina, siempre tengo un mensaje de él”, añadió.

Sobre el uso de las redes sociales y la importancia de las mismas en la carrera de los artistas, señaló: “creo que las redes sociales son personales, entonces ellos tienen el manejo, pero también hay un equipo”.

Por otro lado, resaltó que, aunque es muy cercano a los artistas, no tiene ningún problema en llamarles la atención cuando han compartido en redes algo que no deben.

“A veces me levanto con opiniones que no deben dar. Los llamo y les digo que por qué hizo eso. En realidad, nos cuidamos mucho de no pasar la línea del ‘management’, pero en cuestión de imagen soy muy estricto con ellos, los regaño”, indicó.