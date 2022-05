Hombre desesperado por situación económica se enterró vivo en Bogotá

Bogotá

W Radio, conoció el caso de Luis Miguel López hombre de la tercera edad, que decidió cocer su boca y enterrarse vivo para pedir una ayuda por parte del distrito ante la crítica situación que vive por cuenta de un robo que lo dejó afectado físicamente y económicamente.

Sus vecinos del barrio Tocaimita, en la localidad de Usme, hablaron del tema y aseguraron que: “se enterró porque fue atracado en octubre del año pasado, a él lo apuñalaron y le robaron unos 4 millones de pesos que tenía. Una de sus manos no le funciona después de eso, lo sacaron de donde estaba viviendo y no tiene subsidio de adulto mayor (…) él está haciendo la huelga aquí en Usme.”

“Él se trasteó después de que lo sacaron pero la situación está muy difícil, nadie nos ha querido ayudar. Necesita una colaboración, no un mercado sino un auxilio. Mi papá no tiene como trabajar, tiene 74 años y no vio otra opción que enterrarse, él todavía está recuperándose de lo qué pasó, tiene heridas en la cabeza, pecho, pues fueron unas 14 puñaladas”, expresó el hijo López.

Ante estos hechos, los vecinos de la zona y los familiares del señor López piden urgentemente al distrito que lo ayude, ya que se encuentra en una situación de salud y económica crítica.