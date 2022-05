Más de 9.000 niños indígenas están sin alimentación escolar en Córdoba

En diálogo con Contrarreloj, el presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Ermen Martínez, advirtió que las disputas políticas al interior de Resguardo Indígena Zenú tienen sin alimentación escolar a más de 9.000 estudiantes de esta comunidad.

“Muchos establecimientos educativos no cuentan con espacios de higiene para atender a nuestros estudiantes, restaurantes escolares como tal no existen. El Programa de Alimentación Escolar, en este territorial certificado Gobernación de Córdoba, tiene muchos baches; hemos hecho las denuncias públicas y ha mejorado un poco, pero todavía hay mucho por solucionar”, dijo el sindicalista.

En ese sentido, agregó que “en lo que tiene que ver con el corredor indígena, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento, la situación es más lamentable; nuestros estudiantes en estas zonas no están recibiendo la alimentación escolar debido a situaciones de carácter político que hay en estos resguardos. No un hay cacique que ordene, que firme, que oriente, entonces, el programa en esta región no ha avanzado”.

Asimismo, sostuvo que tienen 10.097 estudiantes matriculados en ese corredor indígena. Sin embargo, solo 140 estarían recibiendo el complemento nutricional.

“No están recibiendo el alimento por el PAE que deben estar liderando las autoridades indígenas, sino que los 140 estudiantes reciben la alimentación escolar por el grupo mayoritario, esto es por parte de la Gobernación de Córdoba. A pesar de que el grupo indígena tiene sus propias normas, se requiere que las autoridades nacionales pongan la lupa en esta franja indígena porque se está violentando el derecho a más de 9.000 estudiantes”, puntualizó el líder sindical.

Frente a lo expuesto, desde la Gobernación de Córdoba se informó que esperan superar los inconvenientes en el resguardo indígena y la próxima semana, poner en marcha el esperado PAE.

Por su parte, la Contraloría General de la República dijo que serían 18.000 los niños afectados. Solo en San Andrés de Sotavento, tendrían un reporte de 4.000, por lo que señaló que adelantan el respectivo acompañamiento para que el PAE pueda llegar a esta población en el menor tiempo posible.