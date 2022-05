Por medida cautelar, El Carrasco debe recibir basuras de Floridablanca

Un problema de nunca acabar en el área metropolitana de Bucaramanga, tras no llegar a un acuerdo entre Floridablanca y la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB. Desde el municipio dulce se decretó la medida cautelar de manera transitoria que permitirá el ingreso de vehículos recolectores al relleno sanitario El Carrasco.

Siendo así, desde este 25 de mayo, en Floridablanca se normaliza la recolección de basuras que por más de 24 horas duraron en las calles.

Puede leer: Investigan presunto abuso sexual a niña en colegio de Piedecuesta

El alcalde Miguel Ángel Moreno aclaró que hace dos semanas el municipio giró los recursos que pedía la Emab, pero al parecer, la Empresa de Aseo solicitó un convenio interadministrativo en plena Ley de Garantías.

“En abril del presente año se pidió a los distintos municipios del área metropolitana suscribir un convenio interadministrativo para dar nuevos recursos para mejorar y fortalecer técnicamente El Carrasco en Floridablanca estuvo de acuerdo con la entrega de dichos dineros, pero hizo la salvedad que debía buscarse otro mecanismo debido a la Ley de Garantías, la cual prohíbe a los municipios en época electoral, establecer el tipo de convenio que se estaba planteando. Floridablanca sí giró los $157 millones solicitados a través del Plan de Acción de Emergencia Sanitaria, pero la EMAB ESP los devolvió aduciendo que el único mecanismo para ello era mediante convenio interadministrativo”, señaló Moreno en un comunicado.

Lea en W: La Emab prohibió ingreso de basuras al Carrasco de Piedecuesta y Floridablanca

Sin embargo, esto no sucede con Piedecuesta, pues en ese municipio del área no se ha llegado a un acuerdo, y según la Emab, no se han girado los recursos que se necesitan para contrarrestar la calamidad pública por la que pasa el basurero.

Para Ismaris Ortiz, gerente de Veolia, empresa recolectora, la orden judicial será para Floridablanca y no aplica para Piedecuesta.

“Estamos organizándonos para recoger los residuos de Floridablanca, no tenemos detalles, nos informan que podemos restablecer el servicio e ingresar al Carrasco. Tenemos más o menos 130 toneladas en estos dos municipios, solo nos informan de Floridablanca, estamos pendientes de alternativas de solución”.