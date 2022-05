Justicia, inflación, seguridad y más: conozca las propuestas de Sergio Fajardo en el Debate Decisivo

El candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, acudió al Debate Decisivo de Prisa Media a solo tres días de las elecciones presidenciales para exponer sus propuestas.

Uno de los temas que más aqueja a los colombianos es el ‘cojear’ de la justicia, problemática en la que recordó que “en Colombia, de 10 personas que son afectadas por algún tipo de delito, solo 3 denuncian. No existe confianza en la institucionalidad de la justicia. En el país, un juez debe hacer el trabajo de otros 10″.

Por esa razón, aseguró que las modificaciones al sistema judicial inician, además de darle celeridad a los casos, evitando la corrupción en el Gobierno.

“Todo esto está asociado con el acceso a la justicia. Para eso, es importante afinar métodos. Fuimos pioneros cuando estaba en la Gobernación de Antioquia con unidades móviles (…). Quiero hacer énfasis en el tema de una justicia que tenga la capacidad de entender la violencia contra las mujeres, la violencia de género”, indicó.

“La legalidad como una forma de entendernos, una sociedad que comprende los valores básicos, que los recursos son sagrados. La digitalización permite descongestionar y avanzar en las audiencias, pero necesitamos que el Consejo Superior de la Judicatura funcione bien”, agregó.

Asimismo, resaltó que el tema de la corrupción se da cuando “no existe la independencia, cuando son amigos del presidente, abre la puerta a la corrupción en nuestro país”.

Por otro lado, Fajardo dio las medidas específicas que adoptaría para contrarrestar la inflación que encarece la vida de los colombianos tras la pandemia de COVID-19.

“Lo que tenemos que hacer es ajustar lo subsidios que tienen las personas más vulnerables. Eso significa 1.8 billones de pesos, recursos que podemos recaudar con la reforma tributaria”, indicó.

“Colombia tiene hambre: los bancos de alimentos; los comedores, no descuidar los programas de alimentación escolar, no puede faltarles el alimento a los niños en ninguna parte de país; traer los insumos y entregárselos a los campesinos para que no les toque pagarles a ellos”, añadió.

Sobre el tema de la inseguridad en las principales ciudades del país, el candidato de la Coalición Centro Esperanza reconoció que la prevención es fundamental para evitar que la criminalidad se “reproduzca”.

Además, aseguró: “es dramático que un Gobierno de la ‘seguridad’ nos entregue a Colombia con los niveles de inseguridad más dramáticos. No recuerdo en los gobiernos recientes esta situación”

“Debemos llegar a las ciudades, barrio por barrio, reconociendo cuáles son las condiciones de inseguridad, porque así podemos identificar los elementos que están causándola: homicidios, robos, extorsión. Una vez que lo tenemos identificado, haremos una política criminal local para desarticular porque son redes (criminales)”, afirmó.