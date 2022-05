Testigo clave en escándalo de Alfonso López denuncia trabas en solicitud de principio de oportunidad

El principio de oportunidad que solicitó el contratista Octavio Reyes, en el proceso de presunta corrupción en el estadio Alfonso López, de Bucaramanga, y que involucra al exsenador Richard Aguilar, ha tenido trabas, contrario a lo que está sucediendo con el caso de los esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo.

Jhon Franco, abogado de Reyes, indicó que, a pesar de que su apoderado, fue testigo clave en este proceso y otorgó datos que ayudaran a desenredar este tramado de corrupción, la Fiscalía no le ha cumplido y como si fuera poco, le agregaron delitos que no debían como cohecho por dar y ofrecer y fraude procesal.

Puede leer: Multa millonaria a mujer que abandona gatos en un parque de Bucaramanga

Además, le solicitó al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, que haya equidad y equilibrio en este escándalo de presunta corrupción.

“En las instancias ha sido un trámite bastante atropellado, tedioso, rogativo, lo que contrasta con la colaboración inmediata, con las seis declaraciones juradas y colaboró con la justicia, es una situación desventajosa con mi cliente y privilegiada y preferencial para los esposos, y en una situación discriminatoria a Reyes, quien fue, a la larga, quien develó todo el proceso. Le he pedido al señor fiscal que pondere criterios de equidad, de equilibrio, de colaboración, y proceda a brindar principio de oportunidad que se frustró por parte de la Fiscalía quinta”.

Franco agregó que de nada sirve aportar pruebas, si la justicia no colabora con un principio de oportunidad. “Mi representado no puede ser menos desfavorecido o desventajoso que la que han tenido los delatados, los esposos. no entiendo porqué le atribuyen el delito de cohecho, es absurdo que digan que el contratista engañó a la secretaria, son unos ilícitos traídos de los cabellos, forzada, tipicidad apretada.es paradoja, quien colaboró está afectado, tiene una situación dificultosa y más favorecedora y privilegiada a los señores Toledo y Pardo”.

Lea en W: Investigan presunto abuso sexual a niña en colegio de Piedecuesta

El contratista Octavio Reyes ha dado seis declaraciones que involucran a la ex secretaria de infraestructura, Claudia Toledo y su esposo, Lenin Pardo y otros involucrados que ya se les imputó delitos en este tramado supuesta corrupción.