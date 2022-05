Conectando Ruedas: La aventura de Nariño a La Guajira en bicicleta

En un intento- muy exitoso debo decir- de combinar la bicicleta con la pasión de conocer Colombia, Natalia se aventuró a pedalear desde el departamento de Nariño al sur de país, hasta Dibulla, uno de los municipios más al norte de La Guajira.

“La primera reacción de la mayoría de personas fue miedo (…) pero de la mano del miedo viene lo siguiente que es la confianza. Porque como dice mi proyecto, yo no voy voy sola, yo voy conectando ruedas y en todos los lugares va a haber una ruedita, una persona que me va a dar la fuerza”.

Como preparación para esta aventura contactó a personas que hubieran hecho travesías similares. Físicamente monto más bicicleta, y psicológicamente una frase que le ayudó a superar las adversidades fue que esto es “paso por paso”.

En un trayecto lleno de gente amable que la recibió en sus hogares, la invitaron a almorzar, se enfrentó a una cruda realidad: el paro armado en el Urabá.

Empiezo a ver muchas motos que se vuelven y me dicen devuelva hace que estamos en paro hermano. Yo no tenía señal y no podía ver lo que estaba. Alcanzó a llegar a un centro ecoturístico, en donde durante cuatro días le dieron refugio.

“Fue vivir el Paro con distintas personas perspectivas muy distintas (…) pero todos concluyeron que hace muchos años no se vivía algo así en la región”.

Pensó en terminar su travesía pero después de distintas conversaciones decidió que continuaba, “hasta que la confianza sea más grande que el miedo”.