Procuraduría criticó a JEP por no invitarla a talleres con víctimas de secuestro

Fuentes en la JEP revelaron a La W que la Procuraduría delegada en cabeza del procurador Jairo Acosta Aristizábal cuestionó a la jurisdicción por no haber sido invitados, como representantes de la sociedad, a las actividades y talleres que se han venido desarrollando entre las víctimas de secuestro y el antiguo secretariado de las Farc, de cara a la audiencia de reconocimiento por esos crímenes de guerra.

“...me dirijo a usted para expresarle mi inconformidad con respecto a la falta de comunicación al Ministerio Público, a pesar del imperativo legal, de las actividades que se realizan con las víctimas, pues en repetidas oportunidades hemos sido informados por parte de representantes de víctimas sobre la existencia de reuniones para discutir aspectos del Macro caso 01, sin que se nos haya citado” expresó el procurador Acosta al despacho de la magistrada Julieta Lemaitre.

En el escrito el representante del ente de control recordó a la jurisdicción que en el proceso actúan como apoderados de aquellas víctimas que no fueron identificadas por el estado o a lo largo de la construcción del macrocaso, así como de las víctimas que no fueron reconocidas o no quisieron participar del trámite transicional, así como la sociedad en general.

“...para poder desempeñar adecuadamente nuestra labor constitucional, es indispensable que se nos convoque y se nos informen de los espacios de diálogo que se tenga con las víctimas, aun cuando no se trate de audiencias judiciales en estricto sentido” concluyó el representante del Ministerio Público.

Así las cosas, en el documento el procurador delegado solicitó a la JEP aclarar de forma precisa si su no invitación a las actividades con las víctimas se cimenta en alguna posición específica o no, con su respectiva explicación del por qué.