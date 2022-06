En libertad transportador que iba a ser extraditado por confundirlo con narco

Ocho días de susto y pánico total vivió Daniel Sánchez Tamayo, un hombre transportador de cultivos en Puerto Wilches que fue capturado por las autoridades al confundirlo por un narcotraficante, que debía ser extraditado a los Estados Unidos.

En las últimas horas le dieron la libertad, teniendo en cuenta que el 6 de junio, si no se aclaraba su hecho judicial sería trasladado otro país por tener circular roja de la interpol.

Sánchez Tamayo explicó que su primera noche en la estación de Policía casi le da un infarto por la incertidumbre de lo que podía pasar con su vida y libertad.

"Dicen que fue una equivocación, me decían del CTI. La primera noche fue algo tremendo para mí, nunca esperaba una cosa así, todo el asunto de la retención del otro país, esa noche me hicieron videos, fotos, yo no sufro del corazón , pero era para que me diera un infarto, yo lloraba de pensar en la extradición, de cómo yo iba a pagar una cosa que nunca he hecho. Lo que yo pasé fue algo tremendo, solo de pensar que lo lleven allá, y que va a morir en una parte donde no conoce".

Daniel Sánchez Tamayo fue confundido por Daniel Tamayo Sánchez, un delincuente que tenía la misma cédula, pero nacidos en años diferentes y con apellidos invertidos. El delincuente es uno de los más buscados de la región y tiene circular roja de interpol.