Colombia está al borde de la cesación de pagos: Rodolfo Hernández

En el seminario internacional de cacao que se realiza en Neomundo, en Bucaramanga, el candidato presidencial, Rodolfo Hernández, dio fuertes declaraciones sobre las deudas que tiene Colombia.

Señaló que, la información fiscal que se entrega sobre cómo está el país es una "mentira", ya que Colombia estaría al borde de la cesación de pagos en los contratos internacionales.

Dijo que entre todos los colombianos se gastan 170 billones de pesos en pagos de impuestos y los "politiqueros" habrían aprobado 350.4, siendo así y según lo que dice el ingeniero el país gasta mucho más de lo que recibe.

"Si no paramos los ladrones esto se va a acabar, son mentiras lo que nos dan en información fiscal, no nos dicen, Colombia está al borde de la cesación de pagos en los contratos internacionales que no nos dicen, qué locura".