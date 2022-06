Es como un regalo de la vida: Carlos Hurtado sobre ‘Un parcero en Nueva York’

El próximo 18 de agosto llega a las salas de cine la película colombiana ‘Un parcero en Nueva York’, dirigida por Harold Trompetero y protagonizada por Carlos Hurtado.

La película, que fue grabada en las calles de Nueva York, relata la historia y experiencia de un obrero cumpliendo el conocido sueño americano, viéndose involucrado en muchas “colombianadas” que no esperaba vivir.

Carlos Hurtado, habló a Contrarreloj sobre su papel protagónico, y aseguró que se siente contento de haber vuelto a la pantalla grande como protagonista.

“Imagínense yo a los 50 años, después de de tantas películas que he hecho, protagonizar una más, eso es como un regalo de la vida y estoy muy emocionado porque a pesar de que era un combo muy pequeño los que viajamos a Nueva York, le pusimos todo”, dijo.

De este modo, indicó que “la premisa es encontrar lo que la gente cree menos posible: que a un maestro de obra le den la visa. Las cosas menos probables, son las que pasan en esta película”.

En medio del rodaje de la película, según Hurtado, se encontraron con muchas situaciones que le dieron un giro a la película, una de ellas fue el clima, pues no contaron con que estarían grabando a 10 grados bajo cero.

“Hubo un momento que tenía que correr detrás de Diego Camargo en el Central Park, con ese aire a 10 grados bajo cero, empecé a pensar cómo iban a repatriar mi cuerpo por si me moría en Nueva York”, explicó.

Sin embargo, reconoció que “es una experiencia que todos los actores deben vivir”, saliendo de la zona de confort y estando en el lugar de sus sueños con nuevos retos y experiencias.

Asimismo, contó algunas de sus anécdotas que vivió en medio de las grabaciones.

“Había producción, pero no mucha, entonces nos tocaba entrar al metro y grabar sin permiso, Harold me dijo, ya sabe, entra y se baja con cara triste, recuerde que usted va agobiado, va frustrado, llegó la hora de bajarme y me pasé, no alcancé a llegar al vagón (...) todo lo que le puede pasar a uno, me pasó”, concluyó.