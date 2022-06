Es un homenaje para Colombia: Juan Fernando Velasco y Arelys Henao sobre ‘Dicen’

Arelys Henao, cantante colombiana y Juan Fernando Velasco, artista ecuatoriano, se unieron en el sencillo ‘Dicen’, canción que estrena el álbum de colaboraciones del también compositor y ganador de un Emmy, Velasco.

En el 2002 el cantante lanzó la primera versión de ‘Dicen’, una balada pop de su autoría que en esta ocación remasteriza junto a la cantante popular Arelys Henao, fusionando ambos géneros y trayendo al recuerdo de muchos colombianos este gran éxito musical.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, Juan Fernando Velasco aseguró que su nuevo álbum y en específico, esta canción, es un homenaje a Colombia y a su música.

“Es un álbum que tiene grandes colaboraciones, con grandes artistas y la primera canción que promocionamos es ‘Dicen’, en la que me acompaña Arelys (…) el estilo nacional, colombiano, está arraigado por todo el continente”, agregó.

De acuerdo con esto, la artista colombiana contó que cuando recibió la llamada del equipo de Juan Fernando Velasco, no dudo dos veces en aceptar la colaboración, sin embargo, en una oportunidad no se sintió tan contenta.

“Yo estaba haciendo otros proyectos, porque también estoy haciendo un álbum de colaboraciones (...) nos habló de la canción, pero no conecté con ella, no sentí, y luego me mandaron ‘Dicen, y ahí si me puse feliz”, dijo Arelys.

Por último, hablaron del proceso de grabación, pues al encontrarse en distintos países, optaron por la nueva modalidad de grabación remota.

“Arelys grabó su voz en Medellín, yo grabé la mía en Miami y el video lo grabamos en Medellín”, ultimaron.

Dicen que las canciones unen a las personas, juntan a los países y nos regalan estos momentos especiales, este Jueves podrán escuchar DICEN en esta linda versión juntos @arelyshenao 🎶 pic.twitter.com/FviBzJJqEp — Juan Fernando Velasco (@juanfervelasco) June 8, 2022