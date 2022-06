“No me he reunido con Rodolfo Hernández”: Iván Duque desde Washington

El presidente de Colombia, Iván Duque, quien se encuentra el Washington D.C, aclaró que nunca se ha reunido con el candidato Rodolfo Hernández y que todo es un chisme.

En el marco de la reunión de la conmemoración de los 200 años de relaciones entre Colombia y Estados Unidos, Duque se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien agradeció el liderazgo del país en la región.

A la salida del evento, el presidente colombiano aseguró que los ciudadanos pueden estar tranquilos el domingo y votar por el próximo mandatario.

“De una vez le digo a los chismosos y a los que se la pasan hablando bobadas y pendejada, yo no me he reunido con Rodolfo Hernández”, agregó.