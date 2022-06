Directora UBPD acusó al Gobierno de falta de compromiso con desaparecidos

En el marco del lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, la directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) Luz Marina Monzón, acusó al gobierno de Iván Duque de no haber tenido compromiso durante su mandato con el hallazgo de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. De acuerdo con Monzón, ni siquiera pudieron establecer un diálogo con instancias decisorias en el ejecutivo.

“No hay un gran compromiso, no lo hay, no lo ha habido, a pesar de haberse exigido y esto pasa no solamente por los recursos sino pasa por priorizar en la agenda el diálogo político que facilite la articulación un diálogo de alto nivel que la dirección no ha podido tener con ninguno de los miembros del gobierno colombiano” señaló la directora de la Unidad de Búsqueda.

De acuerdo con Monzón, el estado no ha priorizado la importancia de hallar a las personas desaparecidas, enfatizando en que ni siquiera se ha dotado de un mayor presupuesto a Medicina Legal, como se prometió, para que pueda identificar con más rapidez los cuerpos de las víctimas que son encontradas.

“Nosotros hacemos la tarea que nos corresponde y es encontrar a las personas desaparecidas, le corresponde al Instituto (Medicina Legal) responder por la identificación pero no podemos quedarnos mirando al instituto diciéndole ¿usted por qué no ha cumplido? Si no que tenemos que asegurarnos que el Estado cumpla con su obligación, darle recursos, estamos trabajando con el Gobierno para que se entreguen” detalló.

Además, durante el lanzamiento de esa estrategia nacional de búsqueda, afirmó que son 34 las regiones priorizadas en diferentes plazos para intervenirlas. Por ejemplo, a corto plazo, la Unidad enfilará baterías en el Ariari y Guayabero, Magdalena Medio y otras 17 regiones. Según la directora, a la fecha, el númerp de víctimas supera las 102.000 personas desaparecidas, pero estiman seguramente más.

Asimismo, expresó que uno de los grandes problemas es la falta de articulación institucional, por lo cual se necesita una política pública coordinada y en equipo entre distintas instituciones involucradas en ese proceso de búsqueda, concluyendo que “es indispensable que haya una determinación y voluntad política del estado”.