Faryd Mondragón: La leyenda del arco colombiano cumple 51 años

El 21 de junio1971 nació Faryd Camilo Mondragón, uno de los porteros más importantes de la historia del fútbol colombiano. Reconocido no solo en el país sino en el exterior. Mondragón además tiene el récord de ser el jugador colombiano con más edad en participar en un Mundial, al hacerlo con 43 años y 3 días, en Brasil 2014. Faryd fue campeón con Galatasaray, Independiente de Avellaneda y el Deportivo Cali.

En Contrarreloj de W Radio, “El Turco” contó algunas de sus mejores anécdotas bajo los tres palos y describió lo que significó ser uno de los mejores porteros de Sudamerica.

“En esa época nadie quería ser arquero. Ahora gracias a los Neuer, Ospina y Córdoba muchos y muchas sueñan con estar bajo el arco pero antes no era así. Antes se ponía al que no jugaba tanto a tapar pero todos querían ser delanteros o ‘número 10′ pero no era algo voluntario. En mi caso fue muy especial porque siempre me gustó porque además tenía grandes referentes”, comentó el vallecaucano.

El exarquero y hoy comentarista deportivo respondió varias ‘preguntas rápidas para respuestas rápidas’ para Contrarreloj.

- ¿Mejor atajada? R: “Uno en Francia 98 contra Rumania y otra en un Liverpool - Galatasaray, en Anfield”.

- ¿El gol que más le dolió? R: “El del ‘Piojo’ López en Barranquilla, sin lugar a dudas.”.

- ¿El momento más difícil de su carrera? R: “Mi paso por el Real Zaragoza”.

-¿El mejor arquero que ha visto? R: “Mis dos mayores referentes (Ubaldo) ‘El pato’ Fillol y Pedro Antonio Zape”.

Al conlcuir la entrevista, el exfutbolista comentó que el futuro de la Seleción Colombia es “optimista”, y añadió que “todos debems ser optimistas, no solo para la Selección sino también para el país”.