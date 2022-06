Las víctimas viviendo mal mientras ustedes viven sabroso: Sigifredo López a ex Farc

Colombia

Durante la audiencia de reconocimiento de la extinta guerrilla de las Farc por secuestros ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Sigifredo López, exdiputado del Valle del Cauca y víctima de secuestro a manos de este grupo armado, cuestionó la falta de verdad que han entregado los excomandantes en algunos asuntos, y criticó duramente la falta de reparación a muchas de las víctimas de las Farc.

De acuerdo con López, el Acuerdo de Paz debe tener ajustes que impidan que, según López, los excomandantes de la extinta guerrilla “pasen de agache” en materia de reparación a los afectados.

“Contribuyan de verdad a esa reparación a las víctimas y lo digo de una vez, yo renuncio a esa reparación porque no la estoy buscando para mí, la estoy pidiendo para los millones de víctimas que están afuera pasándola mal mientras ustedes están viviendo sabroso, en el Congreso” sentenció el exdiputado del Valle.

Además, señaló que los “10 o 20 millones” que entrega la indemnización estatal no alcanzan, en referencia a la reparación por vía de la Unidad de Víctimas, y pidió que los excomandantes de las Farc respondan sobre las versiones que los sitúan como dueños de fortunas en bancos en el extranjero.

“Lo digo con respeto porque no me consta, pero se dice que en La Habana hubo una gigantesca operación de lavado de activos y que ustedes están llenos de plata. Estamos hablando del perdón, pero no se pueden soslayar las demandas de reparación que están haciendo las víctimas y dejarle esa responsabilidad solo al estado es el gran obstáculo que tienen ustedes para alcanzar el perdón social” señaló Sigifredo López.

El ex asambleísta también indicó que valora el reconocimiento de los exintegrantes del secretariado “estando aquí reconociendo responsabilidades en vez de estar cobardemente ordenando secuestros, asesinatos y masacres”.

“Ustedes en nombre de la libertad secuestraron, en nombre de la vida asesinaron, llenaron esta patria de sangre, al igual que otros actores, y eso es injusto” afirmó.

Por otra parte, Sigifredo López también hizo hincapié en el martirio judicial que tuvo que vivir por cuenta de las mentiras que dijeron los excomandantes de las Farc sobre las causas del asesinato de once diputados del Valle del Cauca.

“Dijeron que los diputados habían muerto en un enfrentamiento contra un grupo armado desconocido eso es falso, me tocó demostrarlo con un documento que presentamos a la JEP después de esa versión que siguieron manteniendo, además de forma innecesaria porque solo tienen que reconocer, es momento de verdad, de una dimensión ética” afirmó López.

Según Sigifredo López, el lío judicial en el que se vio inmiscuido con falsas versiones sobre el secuestro de sus compañeros afectó gravemente su vida, que solamente pudo revertir cuando un exguerrillero reveló que se trató de un montaje y un “falso positivo judicial”.