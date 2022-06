"Él está al servicio de los malandrines": Dau sobre contralor encargado de Cartagena

El alcalde de Cartagena William Dau volvió a chocar con el contralor encargado Rafael Castillo y con el concejal conservador Óscar Marín. Dau, documentos en mano, compartió un video en sus redes sociales en el que evidencia que, entre febrero y mayo de este año, el contralor Castillo le cerró siete procesos al concejal Marín.

En su video el mandatario trajo a colación una discusión en plenaria entre el concejal de Cambio Radical Carlos Barrios y el conservador Marín. En esa discusión Barrios le dijo a Marín que el contralor Castillo le había cerrado varios procesos. “Ayudaste a elegir irregularmente al actual contralor para que te archivara los procesos con los autos que te tengo aquí: 002, 003, 004 y 005, porque el contralor de bolsillo (Rafael Castillo) que tiene un sector político de este Concejo me abrió tres procesos prescritos”, fue lo que dijo Barrios en abril pasado.

Dau indicó que vía derecho de petición solicitó información a la Contraloría al respecto y le confirmaron que a Marín le fueron cerrados siete procesos.

“Entra este señor (el contralor encargado) y entre el 21 de febrero y el 24 de mayo le cerró siete investigaciones a Óscar Marín. ¿Hay alguien en Cartagena que crea que aquí no hay un contubernio? ¿Hay alguien que no cree que esto es corrupción? ¿Hay alguien que no está convencido que ese contralor distrital es un contralor de bolsillo? Ese no es objetivo ese no es técnico él está al servicio de los malandrines, incluyendo a Óscar Marín y la mesa directiva del Concejo. Ya quedaste en evidencia Óscar Marín”, dijo el alcalde.

Ni Marín ni Castillo han respondido a las declaraciones de Dau.

Lea además: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, negó haber ordenado torturas a secuestrados.

Las declaraciones del mandatario se conocieron luego de que el Concejo anunciara la terminación del contrato con la Universidad de la Costa, firmado en abril pasado para que esa institución hiciera la convocatoria para elegir contralor distrital en propiedad. Ahora tendrá que arrancar de cero el proceso para seleccionar a otra universidad que adelante el trámite para elegir contralor, con lo que se extiende el encargo de Castillo.

Dau y el contralor Castillo liberan un pulso en el que el primero ha llamado al otro “perro calanchín” del Concejo y el segundo ha suspendido a varios funcionarios del alcalde y le solicitó al presidente Iván Duque que separe del cargo al mandatario mientras investiga un contrato firmado en 2021 para la compra de pruebas rápidas.