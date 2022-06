Acusan de fraude a excandidato a la Gobernación de Florida Andrew Gillum

El excandidato demócrata a la Gobernación de Florida, Andrew Gillum, fue acusado de 21 cargos por cargos de fraude relacionados con su campaña electoral de 2018, informó este miércoles la Fiscalía.

La otrora estrella emergente del Partido Demócrata, que perdió las elecciones de 2018 contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por el 0,4 % de los votos, fue detenido junto con Sharon Lettman-Hicks, antigua asesora de campaña de Gillum.

La acusación alega que entre 2016 y 2019 los acusados solicitaron y obtuvieron fondos ilegalmente de varias entidades e individuos a través de “promesas y representaciones falsas y fraudulentas” de que los fondos se utilizarían para un propósito legítimo, señaló la Fiscalía para el Distrito Norte de Florida en un comunicado.

La acusación alega además que los demandados utilizaron a terceros para desviar una parte de esos fondos a una empresa propiedad de Lettman-Hicks, quien luego proporcionó los fondos de manera fraudulenta, disfrazados como pagos de nómina, a Gillum para su uso personal.

Ambos están acusados de 19 cargos de fraude electrónico, a los que Gillum suma el de haber hecho declaraciones falsas a agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Gillum, de 42 años, está previsto que comparezca este miércoles ante un juez en Tallahassee, capital de Florida y ciudad que él dirigió entre 2014 y 2018.

Las penas máximas de prisión por los delitos de los que es acusado ascienden en total a 45 años, indicó la Fiscalía.

En una declaración escrita a NBC News, Gillum dijo que todas sus campañas se han realizado con “integridad” y que se trata de un caso “político” y no “legal”.

“A lo largo de mi carrera siempre he defendido a la gente de Florida y he dicho la verdad al poder. Ha habido un objetivo en mi espalda desde que era alcalde de Tallahassee. Entonces no encontraron nada, y tengo plena confianza en que mi equipo legal probará mi inocencia ahora”, indicó.

Gillum estuvo a punto de ser gobernador de Florida, aunque finalmente DeSantis ganó los comicios por cerca de 33.000 sufragios, de los más de ocho millones que fueron emitidos, en una contienda tan reñida que requirió de un segundo recuento.

Pero el carismático exalcalde de la capital de Florida, que había despertado un gran entusiasmo entre el electorado progresista, anunció en 2020 que dejaba la política después de que la policía lo descubriera ebrio en una habitación de un hotel en Miami Beach con un hombre sospechoso de haber sido víctima de una sobredosis de metanfetamina.