Por buscar a mi hermano, Farc devolvió a mi papá desnudo al pueblo: Augusto Hinojosa

En la tarde de este jueves durante el tercer día de audiencias de reconocimiento del antiguo secretariado de las Farc por secuestros, varias víctimas como Augusto Hinojosa de Patillal, Cesar, relataron la forma en la que se vieron afectados por el secuestro suyo y de sus familiares.

De acuerdo con Augusto, su hermano y su primo cayeron en manos de las Farc en una llamada pesca milagrosa, en la cual casualmente también vieron ser raptada a la exministra Consuelo Araújo. Pero lo más grave de su relato, es la forma en la que fueron humillados, particularmente su padre (que al día de hoy también afronta secuelas), quien tras varios días de no saber nada de su paradero fue a buscarlos a la Sierra Nevada de Santa Marta, y fue torturado y desnudado por las Farc.

“Mi papá después de como dos tres días de no saber noticias ni de encontrar respuestas decidió él, por sus medios, salir hacia la Sierra y comenzó a indagar hasta que se encontró con integrantes de las Farc, quienes lo torturaron, lo despojaron de todo lo que llevaba y para su humillación lo enviaron desnudo hacia el pueblo, después de maltratado le dijeron que éramos objetivo militar” afirmó Hinojosa.

Incluso, detalló que les dijeron que si denunciaban los secuestros los iban a matar, siendo unos campesinos que las únicas armas que conocían eran los machetes. Hinojosa además indicó que el secuestro generó una gran crisis económica en su familia por cuenta del desplazamiento, por lo cual logró apenas estudiar con mucho esfuerzo, comiendo mango y lo que sus compañeros de universidad le dejaban. conscientes de su necesidad.

“Nos teníamos recursos para sostenernos, si desayunábamos no almorzábamos o cenábamos. Nos humillaban y nos echaban de las casas porque no había cómo pagar (...) Mi arma fue una hoja de papel y un bolígrafo y decidí estudiar en memoria de mi hermano, estudié primero en el Sena, donde mi alimento eran los mangos, para qué iba a la casa si no había qué comer, algunos compañeros me regalaban lo que les quedaba de su comida” indicó.

Además, pidió a los exintegrantes del secretariado pasar de la palabra a la acción y llevar proyectos productivos a los pueblos y corregimientos como Patillal que se vieron gravemente afectados por sus acciones.

Así como Hinojosa, otras de las víctimas que entregaron un desgarrador relato fueron Martha Ospina, esposa del geólogo Gerardo Arandia, así como Héctor Muriel, quien padeció el secuestro y tomas guerrilleras en Jardín (Antioquia). Por ejemplo, en relación con el cautiverio, Muriel detalló que uno de sus compañeros de fuga fue herido y tuvo que dejarlo el cual terminó siendo torturado y asesinado por las Farc.

“Cuando llegué le dije a los bomberos que subieran a ver si lo encontraban vivo porque yo lo había dejado vivo, lastimosamente no fue así, a él lo torturaron mucho, le sacaron un ojo, le quebraron una mano y luego lo asesinaron” expresó.

Asimismo, en una de las tomas guerrilleras a la población antioqueña, Muriel narró el homicidio de un señor, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza por una guerrillera de las Farc.

“Retuvieron turistas, empleados, a todos, a todo aquel que encontraban en la carretera lo detenían, luego llegaron a un hotel allá retuvieron a adultos y niños, se llevaron dinero, hicieron preparar comida, ya cuando salieron, un señor estaba en su carro y le dijeron que les entregara las llaves, el señor les dijo que no y las tiró, la joven recibió la orden de matarlo, y le dieron un tiro en la cabeza” detalló.

Por otra parte, la víctima criticó duramente a la extinta guerrilla por no recibir respuestas sobre los hechos que ocurrieron en Jardín (Antioquia).

Además de Muriel, también entregaron su testimonio Martha Ospina y Angie Daniela Arandia, esposa e hija del geólogo Gerardo Arandia, secuestrado y desaparecido por las Farc, quien incluso fue sometido a trabajos forzados. Angie Daniela pidió que se reconocieran los malos tratos y torturas que recibió su padre, así como otros secuestrados.

También narró que su abuela se trasnochaba todos los días, para enviar un saludo a Gerardo por las voces del secuestro, y una de sus intrigas es si alguna vez el geólogo, logró escuchar que lo amaban y lo extrañaban.