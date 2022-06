Reunión de Gustavo Petro con Álvaro Uribe: hablan María Fernanda Cabal e Iván Cepeda

En las últimas horas se conoció que el expresidente Álvaro Uribe aceptó la invitación que le hizo el presidente electo Gustavo Petro para dialogar, por primera vez, sobre un Acuerdo Nacional.

Desde diferentes partidos políticos han reaccionado a la comentada reunión y, precisamente en Sigue La W, varios senadores y representantes del Centro Democrático y el Pacto Histórico expresaron su opinión.

María Fernanda Cabal

“Hay que entender que quién tiene el reparto del poder es Gustavo Petro, él ha hecho la invitación, es él quién tendrá la responsabilidad de exponer los temas y de intentar lograr algún tipo de consenso”, señaló la senadora y a su vez, señaló que “Gustavo Petro ofrece diálogo porque está en el poder”.

Por otro lado, se refirió al polémico trino de su hijo Juan José lafaurie y aseguró que tanto él como gran parte de la ciudadanía “consideran que el Centro Democrático y el mismo Uribe ha usado a los conservadores y a las personas que se consideran de derecha y después las relega”, por lo que resalta la importancia de trabajar en el “vacío” que existe en la derecha.

Iván Cepeda

Por su parte, el senador Iván Cepeda, mencionó que, pese al litigio judicial y político con el expresidente Uribe, esto no le impide ponerse a disposición de Gustavo Petro para “facilitar y hacer que todo salga bien”.

“Es la primera vez, en terminos realistas, que se produce el anuncio de un diálogo que puede abrir la puerta para resolver problemas muy serios que tiene el país por la vía del diálogo. Yo creo que en esta etapa están dadas las condiciones para que doblemos la página y abandonemos esa era de ataques y polarización, y entremos en la era del diálogo; por supuesto desde orillas diferentes, con posiciones, probablemente, radicalmente opuestas, pero en la disposición de encontrar solución”, puntualizó.

Ricardo Ferro

El representante del Centro Democrático aseguró que:

“Me parece que arranca bien Gustavo Petro invitando a este tipo de encuentros a personas como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero también representa un reto para Petro (...) y es cumplir con su palabra. Que aquellas cosas que se dialoguen y en las que se puedan poner de acuerdo puedan materializarse”.

Además, se refirió al porqué Uribe nunca aceptó reunirse con Santos, pero sí está dispuesto a entablar un diálogo con el presidente electo.

“Juan Manuel Santos engañó a Uribe, porque se hizo elegir con unas tésis de Uribe y cuando se eligió cambió de parecer, en cambio Petro siempre ha sido contradictor de Uribe”.

Paloma Valencia

En cuanto a la posición de la senadora del Centro Democrático, explicó que en la reunión “no significa que Uribe se vaya a volver petrista y tampoco que Gustavo Petro se vuelva uribista”, pero que las políticas se construyen con conversaciones.

No obstante, aseguró que irán al diálogo con los “ojos abiertos para no pecar de ingenuos”. Sin embargo, resaltó que, al mismo tiempo, asistirán con la ilsuión de que sean posibles algunos “mínimos” que pongan de acuerdo al país.

Santiago Valencia

Por último, el senador del uribismo aseguró que está de acuerdo con abrir canales de diálogo con el nuevo gobierno.

“Nosotros tenemos diferencias profundas con Petro y el Pacto Histórico, y seguramente haremos oposición al nuevo gobierno. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya unos temas sobre los que se pueda llevar a puntos de acuerdo por el bien del país. Me parece un gesto de humildad y grandeza del expresidente Uribe de aceptar y también del doctor Petro de convocar a ese diálogo, así se construye la democracia”.