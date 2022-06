‘Bake Me Today’: La pastelería del colombiano Lucho Abuabara que destaca en Suiza

El colombiano Lucho Abudara es uno de los pasteleros más reconocidos en Suiza con su pastelería ‘Bake Me Today’.

En diálogo con W Fin de Semana, aseguró que aún no puede creer el éxito que ha tenido, pues cuando vivía en Colombia, “no sabía hacer ni un huevo”. Sin embargo, n medio de una oportunidad laboral que tuvo su pareja, decidió migrar a Suiza con la esperanza de encontrar un nuevo rumbo.

“En medio de un cumpleaños mío yo quería un pastel rico pero no encontraba entonces vi recetas y lo hice, a todos les gustó y empezaron a hacerme pedidos. Vi más recetas, hice cursos y comencé a entender qué es lo que le gusta a la gente”, explicó.

De acuerdo al auge que recibió de los cliente, decidió inscribirse a un curso en Colombia y venir a realizarlo en época de pandemia. Ahí aprendió y qué debe hacer y qué no debe hacer en una pastelería.

Ya teniendo las bases para iniciar un negocio, se dio cuenta que su don de pastelero se estaba ejecutando en el momento preciso.

“Se me facilitaba leer las recetas, ponerlas en práctica, lo que se logró fue la dedicación de querer aprender y salir adelante de alguna forma, no iba a devolverme a Colombia derrotado y sin trabajo”, añadió.

Finalmente, comentó cómo es su modalidad de trabajo.

“Estamos trabajando en una cocina oculta, no tenemos local porque me gusta saber qué tipo de torta le gusta al cliente, es importante hacer una torta rica pero que también sean lindas, porque hay tortas divinas pero que nadie se las come, los pedidos están siendo por redes o por WhtasApp”, concluyó.