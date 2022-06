¿Asistirá Álvaro Uribe a la posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto?

Álvaro Uribe Vélez, expresidente y exsenador de Colombia, acudió al llamado del presidente electo, Gustavo Petro, para hablar de temas de interés nacional y pedirle un “canal de diálogo directo” con él.

Tras la reunión que duró varias horas, Uribe atendió a los medios de comunicación y aseguró, entre otras cosas, que se siente agradecido por el diálogo con Petro, aspecto que para él se tiene que preservar.

No obstante, Uribe no confirmó si asistirá a la posesión de Gustavo Petro, pero mencionó que, de no hacerlo, lo llamará.

“Me he apartado de los actos públicos, lo único que hice fue 45 días de campaña con volantes. Quedé agradecido con los colombianos. Si no asisto a la posesión, haré una llamada respetuosa al presidente Petro”, afirmó.

Además, pidió a los colombianos “trabajar, trabajar, y trabajar” en el gobierno Petro, y resaltó que es momento de “querer a la patria”.