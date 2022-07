Reportan nuevo caso de golpiza a detenido en estación de Policía en Girón

Un joven de 24 años ha sido víctima de dos golpizas brutales por parte de reclusos que permanecen en la estación de Policía de Girón. En las dos agresiones el sujeto ha recibido varias puñaladas.

Según denunció su mamá, Francy Hernández, los agresores le han exigido al señor de 24 años de edad 50.000 pesos para no seguir golpeandolo

"Le han dado varias golpizas, yo lo he ido a ver y tiene morada y reventada la cara. También, tiene cortadas de puñaladas y lo metieron en una celda en donde no puede estar porque lo siguen golpeando. Me dijeron que pagara a una cuenta cincuenta mil pesos para que lo sacaran de ahí, los pagué pero sigue en el mismo sitio y corriendo el riesgo de que lo maten", dijo Francy Hernández, mamá de la víctima.

Este ya es el segundo caso de agresiones y maltratos en estaciones de Policía de Santander en menos de 48 horas, el primer caso se originó en Piedecuesta, en donde a través de un video se muestra cómo sin pudor Brayan Stiven Calderón Herrera lo apuñalan y le sacan sangre.

De este caso se conoció que Calderón no va a interponer una denuncia en la Fiscalía por agresión. Su abogado, Julián Duarte, contó que se ha desatado