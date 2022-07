Madre de niño con leucemia en Pereira pide donación masiva de sangre

En Pereira son muchas las dificultades para la atención de emergencias y para el tratamiento de pacientes con patologías complejas, como leucemia y otros tipos de cáncer, debido a la escasez de reservas que pone en constante alerta al banco de sangre de la ciudad, por desabastecimiento.

Esta escasez ha puesto en condiciones muy adversas a pacientes y acudientes como Jessica Cardona, la madre de un menor con leucemia, quien relató que constantemente debe esperar a ser tratado debido a la falta de plaquetas de su tipo de sangre, y que en muchas ocasiones, algunos niños se quedan sin su tratamiento pues la sangre la utilizan para pacientes que tienen prioridad, por lo que hace un llamado a la ciudadanía para que donen sangre de manera periódica.

“El problema es la escasez de plaquetas y de sangre, lo que quiere decir que mucha gente no sale a donar. Mi hijo entró a la UCI y no había nada de sangre tipo O-. Me tocó ver cómo le iban a suministrar sangre a una niña -y como mi hijo era de alta prioridad- pues le quitaron la sangre a la niña para dársela a mi hijo y eso no es justo. Entonces la invitación es que vayan a donar”, manifestó la mujer.

Es importante recordar que todas las personas, sin importar el tipo de sangre, pueden realizar su donación para ayudar a quienes que padecen enfermedades que requieren transfusiones u otros tratamientos en los que se necesitan plaquetas, glóbulos rojos o glóbulos blancos.