¿Rappi no está emitiendo factura por tarifa de servicio de domicilio? Dian investiga

La W conoció en primicia que este miércoles en la mañana la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizó un registro en Rappi, en medio de una investigación para determinar si está cumpliendo con la obligación de emitir factura electrónica, como quedó consignado en la última reforma tributaria. Pero además indaga si está emitiendo factura por la tarifa de servicio (que cobra cada vez que uno pide un domicilio con esta aplicación) y de Rappi Prime.

Pero es que La W además conoció la denuncia de algunos de los restaurantes que venden en Rappi, en donde les advierten a las autoridades que estaría incumpliendo con el Estatuto Tributario al no emitir estas facturas. Incluso, al preguntar, encargados de servicio al cliente de Rappi señalan que no emiten factura sino un check out donde envían el costo del servicio y envío, o que podía revisar en su establecimiento bancario.

Fuentes de la Dian nos aseguran que están preguntando si emiten algún tipo de factura porque si no lo están haciendo el unicornio colombiano estaría cometiendo un delito y sería objeto de millonarias multas e incluso podrían llegar a declarar el cierre del establecimiento de comercio.

Y es que la denuncia de los restaurantes señala que lo supuestamente no facturado sería por una suma aproximada de 3 millones de dólares mensuales por costo de servicio de servicio y Rappi Prime. Los servicios en los que sí estarían dando factura sería por propina y producto (que es dada por el establecimiento en el que se realiza la compra).

En la denuncia que conoció esta emisora además se advierte que Rappi le estaría debiendo dinero hace varios años a sus clientes y que estarían adelantando presuntos actos de competencia desleal priorizando ciertos restaurantes sobre otros.