“Necesitamos denuncias”: DNP por el desvío de dineros para la paz

Tras las denuncias que dejan ver el entramado de corrupción en la ejecución de los dineros para los proyectos de la paz en los territorios donde se desarrollan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, la directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero Barco y el consejero (e) para la Estabilización y Consolidación, Juan Carlos Vargas pidieron a los ciudadanos y alcaldes de los municipios afectados que denuncien formalmente, ya que hasta la fecha las cinco denuncias interpuestas no han tenido proceso, ya que tres de ellas han sido anónimas y no se ha podido avanzar en ello.

“Somos los primeros interesados en que si hay alguna irregularidad por favor denuncien y nos digan, porque queremos esos recursos se ejecuten de forma óptima. No hay una prueba en este momento y hay denuncias y con eso hemos hecho procesos de mayor transparencia. Pero a mi no me consta nada y quisiera porque esos municipios son los más afectados por la violencia. Todos queremos que los recursos lleguen por eso que los gobernadores y alcaldes denuncien”, dijo la directora del DNP, Alejandra Botero.

Así mismo, Botero explicó la inversión de los dineros aprobados por el OCAD Paz y aclaró que el DNP no autoriza ni da vistos buenos para la ejecución de los proyectos, sino que da conceptos técnicos.

“Son ocho billones aprobados para la implementación de los Acuerdos de Paz . Entonces, 6.7 billones de ellos aprobados a través de OCAD Paz y son de asignación paz y de esos dineros se aprobaron 4.4 billones de pesos en el 2021, que es es el dinero que está en cuestión”, dijo Botero.

De igual forma, la alta funcionaria dio un balance de la ejecución de proyectos actual, “hay 681 proyectos de OCAD Paz y de esos se ha cumplido con el 96% de los proyectos los 163 municipios PDET que recibieron recursos de asignación de Paz, los siete restantes que no recibieron este dinero tuvieron asistencia técnica para lograr una financiación con regalías”.

Así las cosas de los 681 proyectos, el 22% están terminados, es decir 152; 70% están en proceso y 10% sin contratar.

Finalmente, Botero justificó el cambio de funcionarios en la entidad debido a que ya tenía algunas denuncias de irregularidades y en ese orden de ideas llevó personal a la entidad de su entera confianza.