Deportistas cucuteños claman por escenarios dignos

La situación que se vive en Cúcuta con los escenarios deportivos es complicada, la fuerte temporada invernal ha revivido algunos problemas que habían sido olvidados por los dirigentes políticos.

El programa Contrarreloj se contactó con Johana Orozco, presidenta de la Liga Norte Santandereana de Judo, quien se ha puesto al frente de una iniciativa ciudadana para pedir las mejoras necesarias en el escenario deportivo.

“El coliseo Arturo Colmenares cumplió su ciclo, llevado 20 años luchando para que lo reparen, en 2012 tuvimos la oportunidad de hacer los juegos nacionales, pero la administración no presto atención y hoy en día carecemos de infraestructura deportiva”, dijo.

Otra de las grandes preocupaciones que quedaron tras hablar con Orozco, es que la administración dejo perder el proyecto del coliseo de combate por no presentar lo necesario ante el Ministerio del Deporte que ya estaba prácticamente listo para entregarle a la ciudad de Cúcuta.

“Las personas que no están al frente de la administración no supieron articular los proyectos y los perdimos, lo que pasa es que cuando no se tiene experiencia en la administración pública, presenta proyectos que no son viables. Se tenía que presentar un proyecto como estaba establecido y no lo hicieron, no era sólo coliseo de combate, también estadio de rugby y pista de BMX”, indicó.

De momento, la ciudadanía busca el apoyo de los medios de comunicación para dar visibilidad a los graves problemas de infraestructura que se presentan en la capital del Norte de Santander.

“Nosotros alzamos una voz de protesta, esperando que nos escuchen, porque el deporte en la ciudad no prima, tenemos que impactar a la ciudadanía con el deporte, para robarle a la delincuencia los jóvenes que se están perdiendo”, aseguró.

“Es muy triste ver los videos de los niños corriendo, recogiendo sus cosas, tratando de protegerse de las lluvias”, agregó.