Entrada al relleno sanitario de Montería sigue bloqueada

La entrada al único relleno sanitario que tiene la ciudad de Montería completa tres días de bloqueo por parte de un grupo de personas de la vereda Loma Grande de la capital de Córdoba, que asegura que la empresa Urbaser, encargada de operar este sitio de disposición final de residuos sólidos, habría incumplido varios acuerdos.

“La comunidad ha decidido levantar la voz para decir que no más al relleno sanitario, no más afectaciones a la vida, a la salud, por eso hoy le decimos a los monterianos que lo que queremos es que se cierre este sitio, de que hoy Loma Grande está enferma porque está siendo afectada por los malos olores, por una vulneración de derechos”, dijo uno de los habitantes de Loma Grande.

Asimismo, sostuvo que “este es un bloqueo pacífico, diciéndole a los monterianos que los habitantes de Loma Grande nos cansamos de los atropellos de una concesión que vino a hacer de las suyas aquí y que no pudo manejar este relleno sanitario como la licencia ambiental lo establece. No permitiremos el ingreso de los compactadores al interior del relleno sanitario, ni de los operarios”.

Esta es la cuarta vez que la comunidad bloquea la entrada al relleno sanitario, pues han indicado que una de las principales problemáticas es el vertimiento descontrolado de lixiviados, un líquido altamente contaminante que proviene de las basuras. Sin embargo, desde la empresa Urbaser, se ha desmentido dicha afirmación.

“No hay lixiviados, el lixiviado está dentro del relleno, en los tratamientos, en las disposiciones que reglamenta la ley para hacerlo. Esto es un tema que está totalmente controlado, que cumple con los niveles que se requiere y estamos continuamente haciendo las revisiones. Las aguas que se encuentran fuera son las que tienen los procesos normales de vertimientos a los cauces y cuerpos de agua que existen, que obviamente se han incrementado por las lluvias”, manifestó Lucía Fadul, gerente regional de Urbaser.

“Realmente, no tenemos claras las peticiones de los que protestan porque en esas mesas de diálogo hemos propuesto puntos de una intervención social importante y fuerte de crecimiento. Ellos en algunos puntos han manifestado ciertos temas, en otros realmente no nos han dicho nada, por eso queremos retomar las mesas de diálogo, que sea lo que prime y no estas vías de hecho que afectan no solo estas relaciones, sino también la prestación del servicio en Montería”, agregó Fadul.

También indicó que continúan operando en la ciudad y trasladando las basuras al relleno sanitario que se encuentra en Caucasia, Antioquia, situación que de continuar impactaría el bolsillo de los monterianos.

Pese a lo establecido, la operación ha sido lenta y en Montería hay varios puntos donde se evidencia el represamiento de basuras.