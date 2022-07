JEP cita al coronel Cabuya tras declaraciones de ‘Zeus’, ‘Otoniel’ y 100 muertos

La W conoció que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar al coronel (r) Alejandro Cabuya los próximos 24, 25 y 26 de agosto de manera presencial para ser interrogado por un total de 43 operaciones militares cuestionadas por falsos positivos.

El alto oficial (r), condenado por paramilitarismo, responderá en su condición de comandante del Batallón Pantano de Vargas en el Meta, entre diciembre del 2001 y diciembre del 2003.

De acuerdo con la decisión de los magistrados, las operaciones cuestionadas se remontan al periodo entre el 29 de enero de 2002 (apenas un mes después de su arribo a la unidad militar), y el 19 de noviembre del 2003, prácticamente un mes antes de su salida. Entre las 102 víctimas que investiga la JEP durante la comandancia de Cabuya, hay un total de 51 muertos que siguen sin ser identificados casi 20 años después de los hechos.

Además, el coronel Cabuya fue salpicado directamente por 32 comparecientes en referencia a la investigación sobre esos crímenes, muchos de ellos sus subalternos, entre los que se encuentran el mayor (r) Wilson Lizarazo, uno de sus mayores acusadores ante la JEP y quien (a pesar de que ya existe una condena contra Cabuya) ha reiterado que el coronel tenía línea directa con comandantes del Bloque Centauros de las AUC y un pacto de “no agresión”.

“Eso era como dicen, un pacto de no agresión, en cierto sector nosotros no nos metíamos allá para nada y ellos no se metían en el de nosotros. Ellos pasaban, ya sabíamos que eran, se dejaba pasar, no había una orden de neutralizarlos, que hicieran sus fechorías o sus trabajos, no había ninguna orden de combatirlos” dijo el mayor Lizarazo en su momento, declaración revelada por La W.

Pero además de las confesiones de sus propios subalternos, el coronel también es llamado por la JEP tras las versiones voluntarias rendidas por el mayor Juan Carlos Rodríguez Agudelo, ‘Zeus’, quien confirmó ante los magistrados Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli, en su momento, que el coronel Cabuya efectivamente trabajaba con los “paras”.

“...esos temas se manejaban dentro de las personas que teníamos cierto vínculo con las Autodefensas. Yo me enteré, la pregunta suya de mi coronel Vigoya y mi coronel Cabuya, pues uno los escuchaba nombrar. Inclusive, por los miembros del Ejército que trabajábamos con Autodefensas y también con los mismos miembros de Autodefensas. Que Vigoya bien, que Vigoya tal, que Cabuya full, que esto y que lo otro, excelente, unas excelentes relaciones” afirmó el mayor “Zeus”.

En la decisión también se detalló que el coronel Cabuya será interrogado debido a las declaraciones juramentadas del excomandante de las AUC y Clan del Golfo, Dairo Úsuga, ‘Otoniel’, quien se refirió al periodo en el que el coronel (r) Cabuya comandaba el Batallón Vargas.