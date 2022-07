The Mills y Kei Linch. Cortesía

Toca respirar y dejar ir: The Mills sobre ‘Respiro Lento’ ft. Kei Linch

En el marco del Día Internacional del Rock, este 13 de julio, Contrarreloj habló con un integrante de The Mills, banda de rock que presentó su nuevo sencillo ‘Respiro Lento’ en colaboración con Kei Linch ‘Anarkia’, la artista del conocido tema ‘Re locos papi re locos’.

‘Respiro Lento’ es una balada con los destacados toques de Rock que identifican a The Mills, en una fusión de rap con la artista colombiana.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, Bako, integrante de la agrupación indicó que quisieron hacer una versión de rap, y aunque estuvieron viendo producciones de varios artistas, ‘Anarkia’ fue la favorita.

“Una vez yo estaba de desocupado viendo TikTok y me encontré con una canción de ella, me encantó su flow y su música y la busqué, me dieron el contacto y un miércoles le escribí”, contó Bako en los micrófonos de Contrarreloj de W Radio.

Además, afirmó que está impresionado con el talento de Kei Linch, “pasó una hora y ya me había mandado dos opciones, es súper talentosa”.

De acuerdo con la letra de la canción y el objetivo de dicha producción, dijo que se refiere a esa situación de cuando “tienes que dar una noticia no muy buena, quieres dejar a alguien, respiras lento y dejas ir, pero te das cuenta de que es una mala decisión y cuando vuelves, ya respiraron lento y te dejaron ir”, comentó.

Finalmente, se refirió a su gira nacional " Momentum Tour 2022 “, con el que se presentarán en Bogotá, el próximo sábado 16 de julio en el Auditorio Mayor CUN.

La banda se presentará en Cali, Bucaramanga, Tunja, Bogotá y Medellín, son las principales plazas que se han dado a conocer.