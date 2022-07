Día Internacional del Tatuaje: las recomendaciones de un experto para tatuarse

A propósito del Día Internacional del Tatuaje, que se celebra este 17 de julio, W Fin de Semana conversó con Rodrigo Gálvez, conocido en el mundo del espectáculo por tatuar a diferentes famosos, y quien ha trabajado en esta área durante 16 años.

Justamente para hablar de los tatuajes que ha realizado, recordó su experiencia con famosos y la vez que tatuó la cara del Joker en el mismo rostro de una persona.

Según contó, una de las reglas básicas en su estudio tiene que ver con las restricciones para menores de 16 años. También suele recomendar que se eviten los tatuajes en el rostro o las manos.

“Yo entiendo que la gente haga todo tipo de tatuaje, pero hay una norma básica. En mi estudio no se tatúa a una persona mejor de 16 años y nunca le tatuamos la mano o el cuello a menos que tenga una evolución en el tatuaje. La gente con 18 o 19 no sabe lo que es un tatuaje en la cara y no sabe lo que se le viene encima”, relató Gálvez.

Además de esas recomendaciones, se refirió a la importancia o lo que significa el tatuaje. En una ocasión atendió a una pareja y una de las personas al otro día quería tapárselo, probablemente, por una ruptura.

“Recuerdo una pareja de dos mujeres inglesas que vinieron a hacerse el nombre y al otro día por la mañana una de ellas vino a que se lo tapara, la relación se había ido al traste”, recordó.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Rodrigo Gálvez, conocido en el mundo del espectáculo por tatuar a diferentes famosos.