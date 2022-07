La compré con un préstamo que estoy pagando: Luis Rodríguez sobre casa en Valledupar

Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, DNP, ha recibido críticas por las imágenes que se conocieron de su casa en Valledupar. Se trata de una construcción de 300 metros con dos niveles, piscina y terraza.

Las imágenes fueron reveladas por la Revista Cambio y desde entonces surgieron dudas sobre los recursos con los que adquirió la propiedad. En diálogo exclusivo con Sigue La W indicó que no tienen que ver con los OCAD-Paz, sino con un préstamo.

“Se ha dicho que yo saqué la plata de los OCAD-Paz y la metí allá. (…) Es una casa que tiene una hipoteca con un banco, yo saqué varios créditos, el primer crédito para comprar el lote lo saqué antes de ser director del DNP”, aclaró Rodríguez.

Además de los recursos, se ha dicho que habría sido diseñada por un arquitecto internacional, asunto que también desmintió el exdirector del DNP.

“Se dijo que era una casa de dos millones de dólares, no hay ninguna casa de dos millones de dólares en Valledupar. Después se dijo que vale entre $1.600 y $3.000 y pico de millones. Que se trajo a un arquitecto internacional y el arquitecto es el hermano de mi esposa que me conoce hace 17 años. El gran arquitecto internacional es mi cuñado que estaba en Montreal haciendo una maestría en urbanismo”, aseguró Rodríguez.

Finalmente, Rodríguez aclaró que el préstamo que solicitó para construir su casa deberá pagarlo y será como lo ha hecho con sus deudas incluso antes de ser funcionario público.

“La voy a pagar trabajando, no tengo nada con el Gobierno, tengo consultorías en el sector privado, pero he trabajado antes de ser funcionario. La casa no solo está endeudada, sino que tendré que pagarla, es un activo familiar”, explicó.

A continuación, escuche la entrevista completa en exclusiva con Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación. En el encabezado, sus declaraciones sobre las críticas por su casa en Valledupar.