Me violaron y me dijeron que matarían mis hijos: informe de Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad reveló un nuevo capítulo del informe final, llamado “Mi cuerpo es la verdad”, el cual recoge las violencias de tipo sexual que fueron sufridas por mujeres, hombres e integrantes de la comunidad LGTBIQ+ en el marco del conflicto armado.

En el documento de 408 páginas, se recogen las cifras de victimizaciones, donde se concluye que teniendo en cuenta el Registro Único de Víctimas (RUV) un total de 32.446 colombianos han sido afectados por crímenes de tipo sexual relacionados con la confrontación armada, del cual en el 92% de los hechos las víctimas son mujeres.

También se señaló que entre 1999 y el 2005 se presentó el periodo con el mayor pico de victimizaciones sexuales en todo el territorio nacional por parte de los diferentes actores armados, que por ejemplo usaron la violencia sexual como arma para el control de las poblaciones. En ese asunto el informe concluyó que “los actores armados se inscribieron en los cuerpos de las mujeres, los marcaron, los violentaron, los destrozaron, los despojaron de su humanidad”.

“El control se ejerció de muchas formas, por ejemplo, usando el cuerpo de las mujeres como lugar de conflicto, botín de guerra, fuente de placer, entretenimiento o compensación; como fuerza de trabajo, como espacio para dejar mensajes. Así se las obligó a disociarse de su cuerpo”, sentenció el documento.

El capítulo de la Comisión de la Verdad según sus propios datos, referencia que fueron escuchadas 1.294 personas para construir el documento y entre los crímenes sexuales sufridos por las víctimas se encuentran en el primer lugar las violaciones (con más de 800 casos).

Entre los relatos aterradores que recoge el capítulo del informe se encuentran las aberraciones cometidas por las Farc, el ELN y particularmente los grupos paramilitares, que violaron mujeres, las embarazaron y sus hijos fueron en algunas zonas bautizados con el remoquete de “paraquitos”.

De acuerdo con la Comisión hubo testimonios terribles como el de una mujer llamada Sandra, en Yarumal (Antioquia), la cual fue abusada brutalmente por paramilitares de las AUC.

“Me cogieron, me amarraron, me violaron, me metieron una media en la boca. Yo los agarraba a puños. Entonces sacaron un cuchillo y pensé que me iban a mochar la nuca, pero me chuzaron la espalda. Ahí me quedó la seña para toda la vida. Como a los cuatro o cinco días mataron a mi marido, porque él los enfrentó. Sacaron un cuchillo y le mocharon la nuca. Yo estaba en mi casa, lavando la ropita. Tenía los niños pequeñitos”, fue el relato recogido por la Comisión.

Las Farc por su parte, cometieron violaciones masivas como relató un grupo de mujeres en Sucre, que fueron detenidas cuando iban en un bus, luego llevadas por los mismos exguerrilleros a la montaña y allí de forma execrable, de acuerdo con la Comisión, se repartieron a las mujeres como mercancía.

“Me desmayé de tanto llorar, de tanto hacer fuerza, de tanto clamarle a Dios, de pedirle a esa gente que no nos hicieran daño. Fue tremendo, tremendo. Cuando volví, ya había ocurrido todo. Otra de las mujeres me decía: “Son unos animales, unos burros. A usted le cayeron como siete u ocho encima. Se le bajaba uno y se le subía el otro””, señala el relato de Consuelo, víctima de la extinta guerrilla.

En el caso del ELN también se documentaron casos de violencia sexual a mujeres que también fueron víctimas de reclutamiento forzado. La Fuerza Pública por su parte, aparece en el informe por cuenta de crímenes de ese tipo, así como torturas en medio del periodo más álgido del conflicto armado.