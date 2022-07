Video: Abandonaron a un perro en una caja dentro de un taxi en Bogotá

Bogotá

Un triste y desgarrador caso se dio en Bogotá: abandonaron a un perro en un taxi de la ciudad con una carta y con sus pertenencias. A través de redes sociales se viralizó el video del conductor del taxi, quien al percatarse de lo sucedido decidió grabar la situación.

“Dentro de esta caja estaba este perro. Me dijo el usuario que iba a retirar plata y que ya venía, ingresó al centro comercial Plaza Imperial y no volvió a salir. El perrito ya está viejito, no lo vamos a abandonar tampoco, por si el dueño me está viendo”, relató el taxista.

#Video Desgarrador: este perro fue abandonado por su dueño en #Bogotá dentro de un taxi con una carta. Autoridades tratan de ubicar al dueño del animal → https://t.co/tbm3iWvODO pic.twitter.com/0k67yFIl21 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 27, 2022

En la carta, también se daba instrucciones de las horas en las que come el animal y en las que se tiene que sacar a pasear.

La carta indica: “servir comida en la mañana y cuando se le acabe, no soltar correa por ninguna razón, mantener agua, tratar de no jugar con el (manos). Si se pone gruñón por ponerle la pechera, darle galleta”.