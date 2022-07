Denuncian uso de recursos de Concejo de Bucaramanga para campaña de congresista

Suspicacia ha causado una cuenta de cobro de la unidad de apoyo que solicitó el concejal de Bucaramanga, Danovis Lozano, que es por 1.138.000 pesos, justificando la edición de un video que se realizó en la ciénaga de San Silvestre, en Barrancabermeja y siete eventos más.

En febrero del 2022, el concejal se dirigió al puerto petrolero a grabar con los pescadores de la región denuncias del momento. Sin embargo, ese mismo día, en el que en ese entonces era candidato a la Cámara de Representantes por Santander, Cristian Avendaño, también hizo un recorrido por el mismo afluente generando contenido para sus redes sobre irregularidades en el municipio, en medio de su campaña política.

Esto ha despertado sospechas que el concejal estaría cobrando dineros públicos para cubrir gastos de la campaña política del congresista.

La denuncia la hizo el colectivo Igsabelar, que por redes sociales indicó que es extraño que un concejal de Bucaramanga esté realizando actividades para Barrancabermeja con recursos del municipio.

Ana María Vargas, dijo en W Radio que Duber Alvarado, camarógrafo por quien se hizo la cuenta de cobro, tiene dos contratos simultáneos con Carlos Felpe Parra, y Danovis Lozano, concejales de Bucaramanga.

Además, W Radio pudo conocer que Alvarado hace parte del UTL del congresista Cristian Avendaño.

“Esas actividades que fueron cobradas fueron desarrolladas por fuera de Bucaramanga, Qué tenía que hacer en Barrancabermeja y otros municipios, fueron actividades desarrolladas en la misma fecha en el que el candidato a la Cámara, Avendaño, estaba en esos municipios mientras hacía su campaña, lo que se lleva a pensar, es que elaboraron piezas audiovisuales por cuenta de los recursos público que el concejo le paga al contratista”.

Ante estos señalamientos, Lozano le dijo a W Radio que es mentira lo que se está denunciando, ya que él pertenece a la Comisión de Asuntos Ambientales, sociales y derechos humanos, y por una llamada de pescadores de Santander por presuntas amenazas de muerte deicidio realizar un recorrido en la localidad.

“Primero que todo, un concejal no administra presupuesto público, y basan su denuncia de febrero en una visita que hice. Me fui allá, hablamos con líderes, grabamos varios videos y se describe en el informe de trabajo. También había un plantón de fracking, en ese mismo día estuvimos en el evento público y decidí asistir como concejal, siempre he defendido el ambiente, no encuentro relación de supuesto proselitismo político”, señaló.

Por su parte, el presidente del Concejo de Bucaramanga, Carlos Barajas, dijo que no es de su competencia hacer supervisión, pero aclaró que solicitó a la oficina jurídica una explicación ante esta cuenta de cobro.

“Estoy revisando jurídicamente cómo se debe proceder, las unidades de apoyo son para prestar servicio a concejales de Bucaramanga y su campo de acción se supone que debe ser en Bucaramanga, no puedo obtener mis unidades en Vélez, o en Landázuri, y esos 8 millones de pesos es para que lo apoyen en debates de control político, en informes de gestión, en todo que tiene que ver como funciones de concejal”.

