Abren noticia criminal por minero muerto en operativo del Ejército en California

Desde el ente acusador se delegó un fiscal especializado para investigar este caso que ha dado de que hablar durante el fin de semana.



La Fiscalía inspeccionó el lugar donde murió el pequeño minero, Sergio Lizcano, se recogieron testimonios de la comunidad y otros soldados que hacían presencia en el altercado en California.

También, se recolectaron armas y fusiles para estudio y solo se está a la espera del protocolo de la necropsia, por lo anterior, la Fiscalía abrió noticia criminal.



Zulma Lizcano, hermana de la víctima fatal, entregó la versión de los minutos antes de morir su familiar. "Mi hermano subió a mirar a ver a la gente, le comentaba al soldado que él había estado en el Ejército y no estaba para enfrentar a la comunidad, mucho menos con las personas civiles, que no hiciera eso de maltratar la comunidad, porque les pegaban, los empujaban, les daban con el arma, y entonces en ese momento que le decía así al soldado, el soldado disparó contra mi hermano y él lo único que hizo fue levantar la manita y el tipo le disparó en todo el pecho”.

En la casa materna ubicada allí mismo en el municipio de California fue velado el cuerpo de Sergio Lizcano, y a las 2:00 p.m. del 15 de julio se realizó su sepelio en el cementerio central.

La W pudo conocer que el soldado involucrado en este percance se fugó en un primer momento por temor de ser linchado por parte de la comunidad de California, debido que había un ambiente muy denso en el que se lanzaban piedras, sin embargo, tiempo después el uniformado se presentó ante el Ejército.