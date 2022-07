Es una persecución: Francisco Mosquera por problema con Federación de Halterofilia

Francisco Mosquera, campeón del mundo en levantamiento de pesas, habló con Contrarreloj sobre las diferencias que ha tenido con la Federación Colombiana de Halterofilia, en donde deja claro que ha sufrido un claro perseguimiento por haber decidido trabajar con el entrenador Oswaldo Pinilla y no con el entrenador que ha designado la Federación.

“Tocará hablar con la Federación, que no me ha dado tranquilidad, pues he sufrido de una persecución bastante fuerte por mi entrenador Oswaldo Pinilla, pero esperamos estar bien para los próximos eventos”.

Según Mosquera desde la Federación no están de acuerdo con la decisión que ha tomado de elegir a Oswaldo Pinilla como entrenador a sabiendas de que él puede escoger a quien quiera por ser parte del equipo Olímpico.

“No apoyan la opción que me ha dado el Comité Olímpico Colombiano, la Federación se opone especialmente el presidente William Peña, ha sido una pelea desde hace mucho tiempo, no sé por qué no están de acuerdo, mi entrenador no les ha hecho nada malo, no está sancionado, la verdad se maneja un mal ambiente y es muy difícil y eso afecta la concentración para uno dar los mejores resultados, si bien se han venido hablando quedan varios temas por resolver”, dijo.

Según Mosquera, desde la Federación de Halterofilia no le dan razón para la negativa que se genera por tener a Pinilla como técnico.

“No hay razón, no entiendo, porque tengo el derecho como atleta del equipo olímpico colombiano de tener un entrenador personal… yo respeto completamente la decisión de la Federación de tener al entrenador que quieran, ellos también saben, respeto totalmente al entrenador de la federación, sin embargo, yo llevo mucho tiempo con mi entrenador en un proceso el cual está avalado por el COC y el Ministerio del Deporte, pero la Federación no, desde el Comité han preguntado por qué, desde el Ministerio preguntan por qué y no dan respuestas claras y están vulnerando totalmente mis derechos, derechos que he adquirido por ser parte del equipo olímpico, esto ha sido muy difícil porque aún no han sabido explicar por qué no fui a los juegos olímpicos del año pasado, mucho se ha dicho, inclusive que es un tema personal, pero sigo en pie luchando”, comentó el deportista.

Algo de lo que más preocupa de la situación de Mosquera es su salud, pues ya ha tenido problemas físicos a causa de la persecución que dice haber sufrido.

“El año pasado tuve una lesión bastante fuerte, estuvo relacionada con la persecución de la Federación, tuve que contratar un abogado para que no me sancionaran por algo que no era sancionable, tuvo que intervenir el Ministerio del Deporte, el presidente de la Federación se fue contra mí y eso fue el motivo de una lesión bastante complicada”, aseguró Mosquera.