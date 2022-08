Juez libera a 12 tripulantes de avión venezolano-iraní retenido en Argentina

Un coche de policía se ve fuera del hotel donde se aloja la tripulación del Boeing 747-300 de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo, 14 venezolanos y cinco iraníes. Buenos Aires, Argentina, 10 de junio de 2022. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) (Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images) / LUIS ROBAYO