Duque tendrá silencio prudencial cuando salga de la Presidencia

Varios son los cuestionamientos sobre el futuro del presidente Iván Duque cuando salga de la Casa de Nariño. Para muchos se convertirá en la voz de la oposición y para otros simplemente se dedicará a retomar su vida.

Lo cierto, es que el jefe de Estado saliente aseguró que tendrá una especie de voto de silencio mientras el nuevo gobierno se acomoda.

“Yo creo que después del 7 de agosto, yo voy a guardar durante un tiempo un silencio prudencial. Hay que darle espacio a la administración para que empiece y obviamente como lo he dicho, yo no reconozco enemigos políticos en Colombia y mi voz se escucha siempre para ser proactivo y constructivo frente al país. Seguiré de manera clara y vehemente enfrentando, no solamente los autócratas, sino las dictaduras que tanto amenazan América Latina”, dijo Duque.

Así mismo, indicó Duque que el mundo de la academia será su nuevo destino. “Yo amo este país, amo la democracia, amo la iniciativa privada, amo el medio ambiente, yo voy a estar vinculado a temas académicos internacionales. Voy a estar también participando en causas internacionales en las que he podido participar en temas de ambiente, los temas migratorios, en la defensa de la democracia y la defensa de la libertad económica. Entonces el silencio prudencial dejémoslo para la política colombiana un tiempo, pero como lo he dicho no guardaré silencio para seguir defendiendo la democracia”, puntualizó.