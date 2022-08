El Kremlin respalda las maniobras navales de China junto a Taiwán

Las estelas de humo de los proyectiles lanzados por el ejército chino se ven en el cielo mientras los turistas miran desde la isla de Pingtan, uno de los puntos más cercanos de China continental a Taiwán, en la provincia de Fujian el 4 de agosto de 2022. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images) / HECTOR RETAMAL